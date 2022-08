Gazzetta - Spalletti chiama ADL: vuole Raspadori! Cosa manca per la chiusura

Spalletti ha chiamato De Laurentiis, vuole Raspadori per competere con le rivali. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti ha chiamato De Laurentiis, vuole Raspadori per competere con le rivali. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Cosa manca per la chiusura? Bisogna convincere il Sassuolo a lasciar partire Raspadori o - se preferite - convincere De Laurentiis ad alzare la posta per portare Giacomino al Maradona. Trenta milioni più bonus è la cifra fissata dall’amministrazione delegato neroverde Giovanni Carnevali per definire una trattativa avviata ormai sottotraccia da qualche settimana.