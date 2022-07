Gazzetta - Spalletti spinge ADL a fare eccezione per Koulibaly: Napoli pronto al rilancio, cifre e dettagli

Fali Ramadani spinge per portare Kalidou Koulibaly in un club più prestigioso del Napoli e finora ha sempre rimandato gli incontri con Aurelio De Laurentiis

© foto di www.imagephotoagency.it

Fali Ramadani spinge per portare Kalidou Koulibaly in un club più prestigioso del Napoli e finora ha sempre rimandato gli incontri con Aurelio De Laurentiis, suo amico, poiché consapevole di dovergli portare un'offerta concreta al fine di valutarne la cessione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui di proposte però non ce ne sono e col passare dei giorni crescono sempre più le probabilità di riaprire la trattativa per il rinnovo, con un Napoli pronto a spingersi oltre i 4 milioni di euro d'ingaggio:

"Il Napoli ha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato a Koulibaly l’intenzione di fare un’eccezione per trattenerlo ancora al Napoli e far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ogni giorno che passa, Spalletti spera sempre più sia Kalidou il suo capitano. E se finora Spalletti non ha battuto ciglio con le partenze di Ospina, Insigne e Mertens, ora spinge la proprietà a tenere il difensore".