Gazzetta - Sta per saltare tournée in Corea del Sud: il motivo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per problemi fra la federazione coreana e le agenzie che stavano organizzando la tournée in Oriente del Napoli, probabilmente salterà la stessa in Corea del Sud, dove il Napoli fra l’8 e l’11 giugno avrebbe dovuto giocare due amichevoli contro il Maiorca. Ora la federazione accusa i promotori di non aver risposto a tutte le richieste per l’effettuazione di queste amichevoli, anche sotto il profilo economico. Ed è logico che senza garanzie il Napoli non partirebbe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.