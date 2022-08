Gazzetta - Sta sfumando l'ipotesi Napoli: CR7 sarà costretto a restare allo United

Il blitz in Inghilterra non ha smosso le acque. Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes stavolta devono rassegnarsi

Il blitz in Inghilterra non ha smosso le acque. Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes stavolta devono rassegnarsi all’idea che il trasloco last minute non è una regola. Anche l’uomo dei record deve arrendersi all’evidenza. Ieri, ora dopo ora, la pista italiana ha perso consistenza. Anche perché Mendes ha provato a trovare delle destinazioni alternative per l’attaccante nigeriano. Ma il suo entourage ha mandato segnali di freddezza, non fidandosi di una trattativa-lampo: con il rischio di soluzioni arrangiate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.