Gazzetta - Stallo sul rinnovo di Insigne: si deciderà in primavera, Inter alla finestra

Lorenzo Insigne e il Napoli, avanti insieme oppure no? Non ci sono particolari novità circa il rinnovo del capitano azzurro, a parte le parole pronunciate ieri sul tema da Aurelio De Laurentiis. La situazione è sempre la stessa: il numero 24 vuole restare, il club azzurro vorrebbe tenerlo ma solo a determinate condizioni economiche. La sintetizza, tirando nuovamente in ballo l'Inter, La Gazzetta dello Sport:

Di fatto siamo in una situazione di stallo che fa lievitare le possibilità che a fine stagione Lorenzinho possa firmare per l’Inter che ha mostrato interesse per il giocatore e sarebbe disposta ad accontentarlo economicamente, cosa che attualmente De Laurentiis non intende fare, per una questione di equilibri di bilancio presenti e soprattutto futuri.

[...] Primavera. Sarà quello il periodo in cui si decideranno i giochi. Nel senso che il Napoli se a quel punto fosse sicuro della qualificazione in Champions - con i relativi introiti economici - potrebbe proporre un contratto più corposo come vorrebbe Insigne, desideroso di chiudere la carriera nella sua città.