Gazzetta sulla formazione: "Panchina per Insigne, rivoluzione a centrocampo"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso in vista della gara di questa sera: "Il Napoli dovrebbe schierare Petagna centravanti, con Insigne che partirà dalla panchina. In mediana dovrebbe agire l’inedita coppia Demme-Lobotka, per dar respiro a Bakayoko e Fabian. Probabilmente in corsa vedremo in campo Zielinski ed Elmas che stanno ritrovando condizione dopo il Covid. Nel Rijeka spera di giocare Armando Anastasio, terzino sinistro napoletano doc, cresciuto a Castel Volturno. Per lui sarebbe una grande soddisfazione".