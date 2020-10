Gazzetta - Tutti concordi: il migliore acquisto del Napoli non è tra i nuovi arrivati

Il nuovo asse Koulibaly, Bakayoko e Osimhen: adesso il Napoli mette i muscoli. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo approfondimento dedicato al Napoli, soffermandosi sulla permanenza in azzurro del difensore senegalese e del grande rapporto già instauratosi con nuovo arrivato Osimhen.

"E comunque sia al di là di moduli e numeri, nel Napoli sta nascendo un asse portante, una spina dorsale che caratterizzerà la squadra non solo tecnicamente ma anche come personalità. Nell’ambiente infatti si concorda come il miglior acquisto del Napoli sia diventato Kalidou Koulibaly. La mancata cessione del forte difensore senegalese, unita alla sua voglia di riscatto dopo la brutta stagione scorsa, diventano fondamentali per la crescita del gruppo. Un esempio? Fra i più felici della permanenza c’è quel Victor Osimhen che prima di scegliere Napoli si confrontò proprio con KK, che ritiene un importante riferimento.