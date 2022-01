Gazzetta - Vetta meno lontana, cancellato ko di Coppa e Spalletti aveva ragione

Il peggio è alle spalle e il Napoli è pronto a ripartire. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nell'analizzare la vittoria contro il Bologna: "Nessun proclama, ma nel turno in cui il Napoli rimonta punti alle prime tre, issandosi al terzo posto (anche se l’Atalanta ha una gara in meno), la vetta è meno lontana. Ma soprattutto la squadra cancella il tonfo di Coppa con la Fiorentina, ritrova autostima e uomini importanti e si ha l’impressione che ”a nuttata” sia davvero passata e quell’ottimismo mostrato da Spalletti alla vigilia non era campato in aria, ma basato su quanto vedeva in allenamento".