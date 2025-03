Il Mattino - Stadio, no a vendita o concessione! Così ADL si defila: ora tocca al Comune

La Ssc Napoli resterà al Maradona più per necessità che per reale convinzione. Lo racconta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino "perché - questo trapela dal quartier generale azzurro - ha incassato dei no da parte del Comune all’acquisto del Maradona e anche alla concessione per 99 anni. E non ha trovato riscontri positivi per la costruzione di un nuovo impianto in città. A questo punto - il ragionamento del club - tocca al proprietario Comune sostenere le spese per il restyling dell’impianto".

ADL tornerà in città per la sfida al Milan e in mattinata parteciperà ad un dibattito su “Napoli capitale europea dello sport nel 2026” alla presenza tra gli altri del ministro Abodi e il sindaco Manfredi. E probabile che in quella sede spiegherà in via ufficiale la posizione sul Maradona. Ad oggi è il Comune che sta lavorando per il restyling in funzione di Euro 2032. Il club - scrive Il Mattino - ha chiesto di acquistare il Maradona, o di avere una Concessione per 99 anni, trattativa che non è andata a buon fine. A questo punto "passa la palla nella metà campa avversaria cioè del Comune e del Governo. Cosa significa? Che tocca al Comune sostenere le spese di un eventuale restyling".