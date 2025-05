KK - Squadra, moglie e ADL-Manna (con tre colpi): tutti provano a convincere Conte a restare

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sul futuro di Antonio Conte nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il gruppo è innamorato di Conte e viceversa. Io non vi dirò mai che Conte verrà a Napoli, ma neanche che è già andato via da Napoli. Conte va via? Equazione sbagliata perché ancora non è detto. A me non risulta che Conte vada alla Juventus, ad oggi. E neanche che a Napoli verrà Allegri, ad oggi. Ribadisco sempre ad oggi.

So che Allegri ha avuto in passato un pour parler col Napoli, il che mi lascia pensare che sia in attesa. A me risulta che Max ha una sirena molto forte, che si chiama Inter, che si chiama Marotta. La Gazzetta invece scrive che va al Milan. Io dico che resta in ballo l'ipotesi Napoli. Ma sbilanciarsi oggi sull'allenatore è pura follia perché bisogna essere parchi e moderati.

Che Conte vada via è un'ipotesi, ma quest'ipotesi oggi ha preso un'altra piega. Ad oggi ci sono delle riflessioni in corso. Il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna, l'amministratore delegato Chiavelli, la squadra guidata da Di Lorenzo, ma anche gli altri leader Lukaku e McTominay, e ancora la società e sua moglie Elisabetta stanno provando in tutti i modi a dirgli che rimanere a Napoli sarebbe la cosa ideale.

Se il Napoli e Conte non andranno avanti insieme non ci sarà nessuna rottura traumatica. De Laurentiis e Conte hanno un rapporto che durerà nel tempo, a prescindere dalla panchina. E Conte e Napoli hanno un rapporto che resterà per sempre, dopo questo Scudetto.

Manna sta lavorando a chiudere in 48 ore David, De Bruyne e Frattesi per dire a Conte che si vuole andare avanti con lui. In più si lavora al centro sportivo, poi il Maradona e sono stati promessi investimenti anche sul settore giovanile.

A Conte voglio dire una cosa: mister, questa Napoli sarà sempre casa tua, in qualunque caso, qualunque scelta tu faccia. Napoli ti amerà, noi ti ameremo perché hai donato a tutti noi la felicità".