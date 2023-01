KK - Tutto fatto per Gollini! Affare in dirittura d'arrivo, le ultime

Tutto fatto per il trasferimento di Sirigu alla Fiorentina e Gollini a Napoli

Tutto fatto per il trasferimento di Sirigu alla Fiorentina e Gollini a Napoli. Il dialogo con l'Atalanta va avanti e anche col procuratore del portiere per limare i dettagli. L'operazione, secondo la radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, è in dirittura d'arrivo, anche se non verrà chiusa questa settimana.