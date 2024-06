L'Equipe - Kvara, si raffredda la pista PSG! Il Napoli vuole tenerlo un altro anno

La priorità del Paris Saint-Germain per l'attacco è Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo georgiano è il preferito di Luis Enrique

E così, stando a quanto riferito da L'Equipe, la pista si sta pian piano raffreddando. L'autorevole quotidiano francese, che prima di tutti aveva lanciato il nome di Kvara per i parigini, oggi scrive che è più probabile che l'ex Dinamo Batumi resti un altro anno al Napoli. Il PSG potrebbe fare un altro tentativo, ma ad oggi la pista è fredda.