I numeri dicono che Conte ha rianimato il Napoli: focus sulle statistiche in campionato

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si analizzano le statistiche della squadra di Conte nelle prime tre giornate di campionato.

I numeri sono freddi, eccome, ma sono utili a capire, e così è venuto fuori che anche la statistiche cominciano a scaldare il cuore azzurro. Il bilancio finale è che il Napoli s’è riscoperto una squadra produttiva ma accorta, quindi intelligente. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si analizzano le statistiche della squadra di Conte nelle prime tre giornate di campionato.

"Per la precisione, dopo tre giornate di campionato è primo in Serie A per possesso palla medio: 32’45’’; per numero di tiri: 59; per gli assist: 5, firmati da Kvara, Rrahmani, Spinazzola e due volte da Neres. E ancora: è secondo per pali e traverse (3). Ed è penultimo per le parate del portiere (una classifica che va letta al contrario): 4, e ciò significa che comincia a funzionare il castello di guardia alla porta di Meret. Piegato tre volte dall’Hellas, tra le onde del naufragio del secondo tempo, e poi su rigore da Bonny del Parma. La mareggiata di Verona ha condizionato i dati difensivi, delle reti subiti: 4 contro lo 0 della Juve e le 2 dell’Inter. C’è tempo".