I quotidiani bocciano Gattuso: "Decide di difendersi e rinuncia al gioco. Il Napoli crea pochissimo"

Bocciato da molti quotidiani Gattuso dopo il 3-4-3 e l'atteggiamento scelto dal Napoli. Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Ha voluto prediligere le ripartenze, rinunciando al gioco. Le parate di Ospina l'hanno, in parte, salvato".

Identico voto per il Corriere dello Sport, 5.5, così motivato: "Decide di giocare dietro, di aspettare tanto, a volte troppo. In questo modo il Napoli crea pochissimo e rischia abbastanza. Anche per quanto espresso in campo lo 0-0 è un buon risultato in vista del ritorno".

Promosso l'allenatore per il Corriere della Sera, voto 6: "L'esperimento è buono a metà, serve soprattutto a non prendere gol. Serve qualcosa in più per difendere il titolo".