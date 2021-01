I quotidiani esaltano Lozano: "Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo! E' il più in forma"

Grande prova di Hirving Lozano contro l'Empoli. Voti alti sui quotidiani per il messicano. Il Corriere dello Sport valuta con un 7 la sua prestazione: "Si può scegliere tra l'assist d'esterno e la freddezza e la rapidità per il 2-1. Se non ci fosse, varrebbe la pena inventarselo". Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport: "Il rendimento dell'attaccante messicano cresce di gara in gara. Quello all'Empoli è il nono gol stagionale". Voto 7 per il Corriere della Sera: "E' l'uomo della partita, ispira il gol del vantaggio con l'assist per Di Lorenzo. E' l'uomo più in forma del Napoli, gioca in scioltezza".