Rai - Allegri alla Juve, ha detto no a Napoli e Inter: via libera per Spalletti in azzurro

Il giornalista Rai Ciro Venerato, a 'Radio Goal della sera' su Kiss Kiss Napoli, ha riferito le ultime sul valzer delle panchine: "La Juventus ingaggia Massimiliano Allegri che ha detto no a Napoli e Inter. Via libera a Spalletti: nuovo allenatore dei partenopei. Anche l'Inter, ex club legato al tecnico toscano fino al 30 giugno, è al corrente della trattativa".