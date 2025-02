Rai - Comuzzo, l'agente vuole convincere Commisso. Saint-Maximin, documenti complessi

vedi letture

Ore importanti per il mercato del Napoli per chiudere il doppio colpo per completare l'attacco e poter far partire Rafa Marin. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ciro Venerato su Rai 2, per l'arrivo di Allan Saint-Maximin da Napoli filtra che si tratta di una documentazione complessa quella per chiudere l'operazione, dopo la fine del prestito con il Fenerbahce ed il ritorno all'Al-Ahli.

Il Napoli conta di sistemare tutto entro domani per l'esterno francese, ma nella giornata di domani attenderà novità anche per Pietro Comuzzo. Oggi a Firenze è arrivato il suo agente che conta di poter convincere Commisso: il Napoli offre 30mln di euro in 4 esercizi più 5 di bonus, ma il presidente della Fiorentina in questo momento è fermo sulla sua richiesta di 40mln complessivi per dare l'ok all'operazione.