Rai - Emerson Palmieri, il Chelsea non vuole rinnovarlo: il prezzo può calare

Il Napoli prenderà un terzino sinistro quest'estate e l'indentikit porta a Emerson Palmieri. Il club di De Laurentiis per vincere la concorrenza degli altri club sul nazionale italiano può giocarsi la carta Spalletti, visto il rapporto che c'è tra i due dai tempi di Roma. Il Chelsea non vuole applicare sul giocatore la clausola di rinnovo per un altro anno e questo fa sperare il Napoli che lo vorrebbe in prestito per una stagione. La valutazione dell'italo-brasiliano è di 20mln di euro ma potrebbe abbassarsi. La cessione di Mario Rui al Galatasary porterebbe soldi nelle casse del Napoli, ma ci sono dei problemi per la fumata bianca. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.