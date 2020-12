Rai - Fabian, fissato appuntamento per il rinnovo. Ma la permanenza non è scontata: i dettagli

L'appuntamento ufficiale con l'agente di Fabian Ruiz, al fine di discutere il rinnovo, il Napoli lo fisserà in tarda primavera, sarà quello il periodo decisivo per il prolungamento contrattuale del giocatore. L'intenzione del club azzurro sarà quella di proporre un contratto di cinque anni a tre milioni netti, bonus esclusi (ora guadagna 1,8 milioni a stagione). Ci sarebbe poi da discutere dell'inserimento della clausola di risoluzione, che l'agente vorrebbe inserire e la società vorrebbe inserire solo a cifre altissime.

DOPO IL RINNOVO - A giugno, nonostante l'eventuale rinnovo in Primavera, se arrivasse un'offerta da almeno 50 milioni di euro non è da escludere una cessione. Lo sa anche Rino Gattuso, in quanto nei colloqui precedenti al rinnovo si è fatto anche il nome di Fabian come possibile uscita dinanzi a proposte importantissime. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.