Rai - Gattuso non sarà esonerato: per giugno contattato anche Sarri (che non chiude ma sogna altro)

"A fine gennaio era pronto il rinnovo di Gattuso, poi De Laurentiis ci ha ripensato e questo ci fa capire che il futuro è segnato. Non c'è però nessun ultimatum e l'allenatore non sarà esonerato". Le ultime sulla posizione di Rino Gattuso - dato sempre in bilico ad ogni risultato negativo - arrivano dalla voce di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

"Si è registrata l'ra funesta del patron dopo Verona e alcuni contatti con Benitez, Allegri (ma non per tesserarlo) e Ramadani per Sarri, muovendosi in prima persona. E quest'ultimo sarebbe un'opzione. Se De Laurentiis oggi chiamasse Sarri per un appuntamento Maurizio lo accetterebbe volentieri, non c'è alcuna preclusione. Ma Sarri sogna la Premier e pensa che Tottenham e Arsenal a giugno possano avere la panchina libera".