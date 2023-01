Rai - Gollini nuovo vice-Meret, è fatta per lo scambio con Sirigu! Annuncio ad inizio settimana prossima

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Scambio Sirigu-Gollini? "La prima anticipazione è stata offerta venerdì, poi ieri ho aggiunto alcuni dettagli. Quest'oggi giocherà Meret con la Cremonese, questo è un indizio che conferma la probabile cessione di Salvatore. L'annuncio sarà dato all'inizio della prossima settimana, l'operazione è in chiusura. Il Napoli e i calciatori hanno fatto la propria scelta. Restano alcuni dettagli contrattuali da sistemare, soprattutto per il numero dei club coinvolti. Ci saranno i i diritti d'immagine da firmare, la trattativa è pronta a decollare, per questo il Napoli non ha preso in considerazione altre proposte come quella del Lorient con lo scambio con Mannone. Ovviamente bisogna aspettare l'ufficialità, ma l'operazione si farà" .

Tenuta psicofisica di Gollini? Quale sarà poi il suo ruolo? "I patti sono stati chiari, ricoprirà il ruolo di vice-Meret. A Firenze gli è stata promessa una maglia da titolare, promessa, tuttavia, non rispettata. Preferisce fare il secondo a Napoli, che potrebbe laurearsi campione d'Italia, piuttosto che il secondo di Terracciano alla Fiorentina, squadra la quale potrebbe anche non qualificarsi ad una competizione europea nella prossima stagione. Pierluigi è entusiasta di questa nuova esperienza e questo aspetto è stato apprezzato dal Napoli. L'Atalanta sta discutendo circa la formula del prestito, la società azzurra è felice di accogliere un calciatori simile. Sirigu è un grande professionista, in punta di piedi ed in silenzio, ha chiesto alla società la possibilità di poter cambiare area. Prima di chiudere la carriera, vorrebbe togliersi ancora qualche soddisfazione. Certamente è stata considerata l'ipotesi del Cagliari, ma non ci sono stati i termini per procedere con l'affare. Alla fine, dunque, quest'operazione fa felici tutti, e di norma, a queste condizioni, trattative simili vanno in porto".

Permanenza di Gollini a Napoli anche nella prossima stagione? "Non credo che resterà anche nella prossima stagione, perché il Napoli vuole continuare con Meret. Al termine del campionato, la società vorrà incontrare Pastorello, agente di Alex, per parlare del suo futuro. Poi sarà il campo a dare il verdetto definitivo. Ma il Napoli vorrebbe andare avanti con Meret e rivedere Pastorello per allungare il contratto del portiere. Ha Gollini tra le mani ed è interessato anche a Caprile del Bari. Sicuramente il club fara delle valutazioni, ma il campionato di Alex sta convincendo la società".