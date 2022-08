Rai - Raspadori, il Sassuolo abbassa le pretese: ora si tratta sui bonus, le cifre

Il Sassuolo abbassa le pretese per Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

Il Sassuolo abbassa le pretese per Giacomo Raspadori. Ora l'ad neroverde Carnevali chiede 30 milioni più 5 di bonus facili da raggiungere. Diversi da quelli che propone il Napoli (20 gol o qualificazione in Champions consecutiva per almeno 2 anni sennò non scatta il premio). Il Napoli dovrà quindi rimodulare l'offerta. Non bastano 27 milioni più 6 di bonus (ritenuti difficili da Carnevali). Un ultimo sforzo va fatto per chiudere il cerchio. Domani mattina intanto visite mediche per Pinamonti acquistato per 20 milioni dall' Inter, pagabili in 4 anni e senza recompra o diritti di rivendita. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.