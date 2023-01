Rai - Scambio Sirigu-Gollini, è fatta! Manca solo l’annuncio: i dettagli

TuttoNapoli.net

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime su uno scambio tra Napoli e Fiorentina: “Il Napoli sta seriamente portando avanti lo scambio di portieri con la Fiorentina che riguarda Gollini e Sirigu. C’è già la volontà dei due calciatori, con la differenza che Sirigu a giugno sarà svincolato, mentre Gollini è di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Fiorentina. In più Gollini ha da pochi giorni cambiato procuratore, non è più Beppe Riso ma Paolo Busardò.