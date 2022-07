Rai - Si avvicina Raspadori! Accordo con l'attaccante, gli agenti l'hanno già comunicato al Sassuolo

Resta da capire se i neroverdi si convinceranno a darlo via, dopo aver ceduto già Gianluca Scamacca quest'estate.

Il Napoli fa sul serio per Giacomo Raspadori e sta facendo di tutto per regalarlo a Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato di Rai Sport, gli agenti dopo un vertice con il club azzurro hanno raggiunto un accordo sul contratto e l'hanno già comunicato a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Adesso, dunque, il classe 2000 è più vicino ai partenopei. Resta da capire se i neroverdi si convinceranno a darlo via, dopo aver ceduto già Gianluca Scamacca quest'estate.