Rai - Slitta l'arrivo di Kim: da risolvere dettagli di natura fiscale

Kim Min-jae , il difensore del Fenerbahçe, domani non sosterrà le visite mediche per il Napoli. Slittato l'arrivo del sudcoreano in Italia, vanno ancora risolti dettagli complessi di natura fiscale. Se bisogna pagare il fisco alla Corea del Sud è una cifra, se lo si deve pagare alla Turchia, dove il difensore ha giocato l’ultimo anno, è un’altra. In queste ore i dirigenti del Napoli stanno concertando il dà farsi con il procuratore del giocatore. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate'.