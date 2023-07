Rai, Venerato annuncia: "Il Napoli ha deciso di mollare Lo Celso"

"Il Napoli molla Lo Celso". A riferirlo al Tgr Rai è il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato

"Il Napoli molla Lo Celso". A riferirlo al sito di Tgr Rai è il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato. Motivo? "Non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa, per questo il Napoli è pronto a mollare l'argentino". Il Tottenham non aveva aperto al prestito, unica soluzione che De Laurentiis stava valutando. Come per Ndombele.