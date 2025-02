Ultim'ora Relevo - Accordo totale per Saint-Maximin! Risolti anche i diritti d'immagine: i dettagli

Dopo una lunga serie di tentativi per altri nomi, considerati più altisonanti, adesso il nome caldo per l'esterno offensivo d'attacco è quello di Allan Saint-Maximin, ex Nizza e Newcastle, attualmente in prestito dall'Al Ahli al Fenerbahce. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, parla di un accordo totale tra le parti:

"Il Napoli ha l’accordo totale sia con Allan Saint-Maximin sia con l’Al Ahli. In giornata il club azzurro vuole sistemare tutti i dettagli burocratici con il Fenerbahçe per la cancellazione del prestito del francese. Tra il Napoli e Allan Saint-Maximin è tutto concordato, anche sui diritti d’immagine", si legge sul suo account X.