Alvino: "Cessione Lobotka sarebbe plusvalenza straordinaria, clausola valida solo per l’estero”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Il fato ha voluto quasi che nella sua avventura, Buongiorno è stato sfortunatissimo, ha saltato 16 partite. È stato il colpo del mercato, il più forte del suo ruolo, ma il Napoli se l’è ritrovato per poche partite. Ma questa dà anche l’idea della grandezza di Conte, che perde Buongiorno e Juan Jesus, con il Napoli che è la difesa meno battuta d’Europa. Perché si difende di collettivo e ci dà il segnale di quanto è forte e bravo l’allenatore del Napoli.

Lecce? Bisognava rispettare il lutto, una tragedia vera e propria, il mondo del calcio è insensibile e si piega solo davanti al dio denaro. È stata una vergogna tutta italiana. Domenica sera il Maradona ha fatto al 100% il dodicesimo uomo in campo. Non era facile, tante volte la storia del Napoli ci porta a ricordare le occasioni perse. Invece domenica l’ha vinta nel modo migliore possibile, perché la grande squadra di fronte alla grande occasione si studia la partita, fa gol all’inizio, poi raddoppia ed è finita. Il secondo tempo ha addormentato il match. La bravura della grande squadra è questa: nervi saldi, senza concedere nulla, vincendo.

Manna? Al suo primo mercato l’estate scorsa ha accontentato le richiese di Conte interfacciandosi con De Laurentiis e questo è un merito. L’operazione MCTominay certifica la bravura di Manna, una sliding door in cui Manna si conferma un fuoriclasse portandolo, così come Conte che strada facendo ha sempre costruito a McTominay il ruolo giusto per farlo diventare il centrocampista più forte della Serie A. Il premio a Manna è legittimo.

Clausola Lobotka? Succede che gioco forza diventa un giocatore appetibile, sul quale il Napoli a fine stagione potrebbe dare il proprio assenso per 25 milioni tenuto conto dell’età e dei 4 anni e mezzo vissute all’ombra del Vesuvio con risultati straordinari. Dipende dal giocatore, il Napoli non si opporrebbe all’addio, sarebbe una plusvalenza straordinaria. La clausola vale ovviamente solo per l’estero”.