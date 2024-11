Repubblica - ADL toglie pressioni, Conte dice di non aver letto ma c'è una strategia

Ripartire. È l’imperativo del Napoli dopo la batosta con l’Atalanta che qualche strascico evidentemente lo ha lasciato, scrive quest'oggi il quotidiano La Repubblica raccontando che dietro i tweet del presidente Aurelio De Laurentiis c'è la volontà di "togliere pressione dalla sua creatura prima di partire per Los Angeles (rientrerà per Napoli-Roma di domenica 24 subito dopo la sosta del campionato)".

In conferenza stampa poi "Antonio Conte non ha aggiunto nulla alle parole del numero uno azzurro che in realtà rappresentano un endorsement al pensiero espresso dall’allenatore negli ultimi mesi. Conte dice di non averle lette, in realtà ha voluto ribadire la gerarchia per cui «il presidente è al di sopra di tutto e un allenatore non deve commentare i suoi concetti. Non ho nulla da aggiungere». Una scelta dialettica che ha indirizzato le sue parole soltanto sulla sfida con l’Inter che è un incrocio ad alto impatto calcistico. In palio c’è la vetta della classifica (provvisoria)".