Repubblica - Avanza Italiano per la panchina: Spalletti lo scelse già come suo erede

De Laurentiis sta pensando a Vincenzo Italiano. Lo apprezza sin dai tempi dello Spezia. Lo scrive Repubblica oggi in edicola. Ha ribadito la sua stima pure la scorsa estate, ma non sarebbe mai andato a disturbare una società amica come la Fiorentina.

"Stavolta il copione è diverso: Italiano lascerà la viola al termine di questa stagione sperando magari di concludere il suo ciclo con un trofeo (nel mirino ci sono di nuovo la Coppa Italia e la Conference League), quindi sarebbe più facile l’approccio con il Napoli. Italiano è pronto ad una grande squadra. C’è anche un retroscena: Spalletti avrebbe scelto l’attuale condottiero della Fiorentina la scorsa estate come suo successore. Lo considera allenatore con idee innovative e tra i due è nato un bel rapporto da quando Spalletti è di casa a Coverciano con la nazionale italiana".