Repubblica - Barcellona pronto all'assalto per Kvara in estate: c'è una strana coincidenza

vedi letture

Così l'edizione odierna di Repubbica scrive su Khvicha Kvaratskhelia e le voci di un forte interesse del club blaugrana

Alla corsa per il numero 77 si è iscritto in maniera concreta pure il Barcellona di Flick. Così l'edizione odierna di Repubbica scrive su Khvicha Kvaratskhelia e le voci di un forte interesse del club blaugrana: "In Catalogna hanno un debole per le caratteristiche di Kvaratskhelia e sono pronti a sferrare l'assalto decisivo in estate.

La valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro, guarda caso la stessa cifra voluta dall'entourage come possibile clausola rescissoria del nuovo accordo con il Napoli. Una coincidenza che potrebbe rivelare l'entità della possibile offerta del Barca, a caccia almeno di due attaccanti per aprire un nuovo ciclo vincente, soprattutto in Europa'.