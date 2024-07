Repubblica - Conte e le cessioni: 3 azzurri vicini all'addio, altri 7 in bilico

Quest'oggi secondo test contro il Mantova per ulteriori indicazioni sul gruppo attuale che però verrà sfoltito con qualche cessione. Fa il punto del mercato in uscita il quotidiano Repubblica, scrivendo che per Lindstrom (Everton), Ostigard (Rennes) e Gaetano (Cagliari) sono state già imbastite delle trattative. I giocatori in uscita dal Napoli, quando Conte avrà finito le sue valutazioni, potrebbero essere però molti di più.

In bilico ci sono Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Ngonge, Simeone e Cheddira, che devono sfruttare ogni chance per dimostrarsi all’altezza della maglia azzurra e saranno artefici anche a Castel di Sangro del loro destino. Fa viceversa storia a sé Victor Osimhen, il cui futuro sarà al 99% in Francia, ma il Psg non si è avvicinato al pagamento della clausola e per questo De Laurentiis - che non intende svenderlo e perdere potere contrattuale - sta facendo allenare il bomber.