Repubblica - Ecco Zielinski, trequartista col Rijeka: Gattuso pensa a diversi cambi

Mentre si inseguono le polemiche e le schiarite in casa Napoli, dopo la sconfitta patita contro il Milan, è già tempo di tornare in campo. Domani la sfida di Europa League contro il Rijeka potrebbe rappresentare già uno spartiacque importante per il prosieguo della stagione. Gattuso sembra pronto a mettere in campo tanti cambi, dando respiro a chi ha giocato tanto ma soprattutto ritrovando chi ha giocato un po' meno.

E allora ecco Zielinski dal primo minuto - come scrive oggi La Repubblica - trequartista dietro la punta che sarà Petagna. Si rivedrà in campo anche Maksimovic al posto di Manolas, mentre uno tra Demme e Lobotka a centrocampo al fianco di Bakayoko. Conferme sugli esterni, mentre in porta dovrebbe restare Meret. In avanti spazio, per completare la trequarti, a Insigne e Politano.