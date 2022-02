Repubblica - Koulibaly capitan futuro: svolta rinnovo, è pronto a spalmarsi l'ingaggio pur di restare

Kalidou Koulibaly è "pronto a raccogliere la fascia di capitano di Lorenzo Insigne", scrive La Repubblica oggi in edicola. Stasera il difensore azzurro sarà impegnato nella finale di Coppa d'Africa, la prossima settimana tornerà in Italia per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti e tornare a guidare la sua squadra, da vero leader qual è.

Svolta rinnovo.

Il quotidiano si sofferma anche sul futuro del difensore azzurro, il calciatore più pagato della rosa con uno stipendio da 6 milioni di euro, e lancia un'importante indiscrezione circa il rinnovo: "Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l'idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli".