Repubblica - Maradona, l'ultimo audio in lacrime per il piccolo Dieguito: "Prenditi cura di lui"

Sono stata strazianti le ultime ore di vita di Diego Armando Maradona. Sono tanti gli aneddoti ed i particolari che stanno emergendo con il passare delle ore, alcuni dei quali sarebbero volti anche a spiegare cosa ha portato al decesso il Pibe de Oro. Ed ecco che spunta, proprio dall'Argentina, un altro tassello davvero commovente delle ultime ore di vista di Maradona.

L'ultimo audio inviato dal campione argentino, in lacrime, sarebbe stavo inviato a Mario Baudry, il fidanzato attuale della sua ultima compagna Veronica Ojeda, al quale - come scrive questa mattina La Repubblica - ha affidato proprio l'ex compagna ed il figlio Dieguito: "So che sta con te, prenditi cura di lui. Ho molti figli, ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio", le parole di Maradona.