Repubblica - Milik farebbe carte false per l'Atletico, ma l'affare può sfumare: i dettagli

Arek Milik farebbe carte false per raggiungere Simeone all'Atletico Madrid, ma c'è un problema: la distanza economica tra la società spagnola e il Napoli. De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni nonostante il calciatore sia in scadenza di contratto. Il club di Madrid, invece, scrive Repubblica, arriva a 6 milioni più bonus e a questo punto data la distanza col Napoli potrebbe anche optare per altri profili.