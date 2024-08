Repubblica - Mollato Brescianini per McTominay, ma ADL rischia di perdere entrambi

Come scrive Repubblica oggi in edicola, il Napoli ha mollato in extremis il centrocampista del Frosinone, Brescianini, per puntare su un centrocampista già collaudato, con la speranza di trovare un accordo con il Manchester City per Scott McTominay, forte della volontà del giocatore scozzese di lavorare con Conte. Il club inglese continua però a chiedere 30 milioni e l’operazione è in stand by, perché De Laurentiis ha bisogno prima di fare cassa, soprattutto con l’addio di Osimhen. Chi troppo vuole nulla stringe? Il rischio è quello.