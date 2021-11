Repubblica - Retroscena Fabian: il Napoli lo avrebbe ceduto con maxi-offerta, rinnovo fermo

Focus del quotidiano Repubblica sul rendimento di Fabian Ruiz, una delle note liete di questa stagione. L'andaluso è diventato regista e faro della squadra grazie all'arrivo di Spalletti. Il quotidiano, parlando di mercato, con una notizia relativa alla scorsa estate, scrive: "Fabiàn ha un contratto in scadenza nel 2023 e le trattative sul rinnovo si sono interrotte da tempo. Il Napoli lo avrebbe ceduto volentieri in estate se fosse arrivata una maxi offerta, che però non è mai stata recapitata".

Buon per il Napoli, che si gode l'ex Betis, già autore di tre reti dall'inizio di questo campionato. Spalletti si fida di lui e per il rinnovo ci sarà comunque tempo per trovare l'accordo. "La situazione adesso è cambiata: le grandi di Spagna (su tutte il Real di Carlo Ance- lotti) sono tornate a seguirlo, ma il Napoli dovrà fare una riflessione attenta sul futuro" conclude il quotidiano.