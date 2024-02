Repubblica - Tour de force Calzona: dorme tre a ore a notte per ricostruire il Napoli

La disperata rincorsa alla zona Champions deve infatti cominciare subito e Francesco Calzona ha vissuto un vero e proprio tour dei force

La disperata rincorsa alla zona Champions deve infatti cominciare subito e Francesco Calzona ha vissuto un vero e proprio tour dei force: scrive Repubblica raccontando di questi giorni "dormendo a stento per tre ore a notte, pur di rimettere un po’ d’ordine all’interno della squadra e nello spogliatoio. Il debutto di mercoledì scorso in Europa è stato soddisfacente, ma ora c’è bisogno di ritrovare la vittoria a ogni costo e il nuovo allenatore ha sfruttato alla vigilia ogni secondo a sua disposizione"

La buona notizia per il Napoli è il recupero di Victor Osimhen, dopo un leggero attacco influenzale, e guiderà la squadra nel tentativo di salvare la stagione. C'è bisogno del nigeriano soprattutto in trasferta, dove la squadra è rimasta a secco di gol nelle ultime cinque partite, contro Juventus, Roma, Torino, Lazio e Milan: "Calzona deve invertire immediatamente la tendenza a Cagliari e non è escluso che dia una opportunità a Lindstrom, che è in ballottaggio con Kvaratskhelia e Politano per completare il tridente. Ci saranno però novità pure negli altri due reparti, visto che il nuovo allenatore è intenzionato a fare ricorso al turn over. In difesa Di Lorenzo è come detto squalificato e il suo posto sarà preso da Mazzocchi, mentre Ostigard e soprattutto Mario Rui sperano di avere una chance e insidiano Rrahmani e Olivera".