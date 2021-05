Sky - Allegri non chiude al Napoli, ma Spalletti resta in pole: spunta l'offerta, cifre e dettagli

Massimiliano Allegri è un nome che interessa ad Aurelio De Laurentiis già da tempo. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui anche negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti tra il presidente del Napoli e l'allenatore toscano, tra cui il rapporto è molto franco, al punto che nei mesi scorsi fu lo stesso Max a consigliare di tenere Rino Gattuso. Ad oggi Allegri non ha chiuso la porta al Napoli, lo tiene in attesa, per cui la pista resta percorribile.

IN POLE - Ma l'emittente satellitare fa sapere che ci sono allenatori con cui i discorsi sono più avanzati. Uno su tutti: Luciano Spalletti. De Laurentiis gli ha già fatto una proposta da 2,5-2,8 milioni di euro d'ingaggio, più eventuali bonus, riscontrando tanta disponibilità da parte del tecnico di Certaldo. Come terza alternativa, poi, c'è Simone Inzaghi: anche in questo caso c'è stato un contatto negli ultimi mesi, ma bisognerà capire se l'allenatore piacentino riuscirà a trovare un accordo per restare alla Lazio. Da escludere invece la pista Christophe Galtier: per Sky andrà al Nizza.