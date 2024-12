Sky - Asse Napoli-Juve: priorità Danilo, Fagioli poco concreto. Fatto il prezzo per Raspadori

Il Napoli prosegue la sua caccia a un difensore centrale e tra i principali obiettivi per il mercato di gennaio c'è Danilo della Juventus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, da parte dell'ex Manchester City è arrivata già una significativa apertura al trasferimento. L'arrivo del brasiliano renderebbe superfluo l’acquisto di Biraghi, in uscita dalla Fiorentina, grazie alla versatilità di Danilo, capace di ricoprire più ruoli in difesa.

Juventus e Napoli, tuttavia, sono impegnate anche su altri fronti di mercato. I bianconeri hanno mostrato interesse per Giacomo Raspadori, che finora ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Conte. Considerato un’opzione valida, il giocatore classe 2000 è valutato dal Napoli non meno di 20 milioni di euro, anche nell'ottica di un prestito con obbligo di riscatto.

Meno concreta, invece, appare la pista che porterebbe a Nicolò Fagioli. Rimane invece attuale l’ipotesi di uno scambio tra Raspadori e il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini.