Sky - Brescianini in arrivo se parte uno tra Cajuste e Gaetano, ma c'è anche l'Atalanta

Marco Brescianini è il primo nome a centrocampo quando partirà uno tra Gaetano e Cajuste. Lo scrive sui social il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto mercato di Sky Sport. Sul giocatore c'è sempre l'Atalanta.

