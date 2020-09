Sky - Clamoroso Milik: infuriato dalla non convocazione, ha comunicato che non andrà via

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Arek Milik: "Oggi sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l'amichevole contro il Pescara. Sulla scia dell'amarezza, Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi: il Napoli ancora non ha raggiunto accordi con alcun club e questi stessi club, tra i quali la Roma, che comunque non vengono ritenuti superiori al Napoli dal polacco. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l'attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e la Juventus".

Così ancora Gianluca Di Marzio sul suo sito web: "Milik-Napoli, adesso è muro contro muro. Il calciatore polacco dopo la mancata convocazione per l’amichevole contro il Pescara ha comunicato infuriato al club che resterà a Napoli. Ha dichiarato di non ritenersi sul mercato e di voler restare fino a a giugno dato che non c'è ancora alcun accordo con i club interessati e al momento nessuna delle possibili mete vengono ritenute da lui migliori rispetto al Napoli. Per questo motivo vorrebbe rimanere e alzare questo muro con la società, che però ha fatto sapere anche attraverso le parole di Gattuso che sarà molto complicato per lui trovare spazio in campo vista la presenza in rosa di tanti centravanti, tra cui due nuovi acquisti come Osimhen e Petagna. Il Napoli continua a chiedere almeno 35 milioni per la sua cessione, che ora diventa più complicata che mai e rischia di far saltare anche altre trattative del mercato di Serie A. Milik sarebbe stato l'ideale sostituto di Dzeko alla Roma, ma senza il suo arrivo si bloccherebbe anche l'eventuale partenza del bosniaco alla Juventus, lontanissimo dopo questa presa di posizione del polacco".