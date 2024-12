Ultim'ora Sky - Danilo sempre più vicino! Vuole liberarsi a zero e trasferirsi al Napoli: i dettagli

Il Napoli si avvicina sempre più a Danilo. Il capitano della Juventus, come riportato nei giorni scorsi, ha preso coscienza di non essere più una priorità per il club bianconero né uno dei favoriti di Thiago Motta. Per questo, il giocatore sta valutando l’idea di liberarsi a parametro zero, una decisione maturata già da tempo, sebbene la recente emergenza infortuni gli abbia permesso di riconquistare temporaneamente un posto da titolare.

Il contratto di Danilo con la Juventus scadrà a giugno 2025, ma il Napoli è pronto ad accoglierlo. Il tecnico Antonio Conte e il direttore sportivo Manna lo considerano la prima scelta per rinforzare la squadra. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio sito ufficiale.