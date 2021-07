Sky - E’ Olivera l’obiettivo per la sinistra! Contatti continui per il talento del Getafe, le cifre

C’è un nuovo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, al posto del solito Emerson Palmieri. Si tratta di Mathias Olivera, terzino sinistro classe ’97 del Getafe, molto bravo in fase di spinta. Il Napoli sta lavorando sulla possibile formula per il trasferimento, ci sono contatti continui col club spagnolo. Il prezzo del difensore uruguaiano è tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’ingaggio del giocatore è inferiore a quello del nazionale italiano(3,5 mln) e questo potrebbe favorire il trasferimento. Lo ha riferito ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.