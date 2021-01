Sky - Gattuso non è in discussione: nessun ripensamento sul rinnovo, ma ora non è una priorità

Tutto pronto per il rinnovo biennale di Rino Gattuso, checché si dica dopo la pesante sconfitta rimediata a Verona. A sostenerlo è Sky Sport, secondo cui già questa doveva essere la settimana della firma, ma sono stati giorni complicati in virtù dei risultati di campo non eccezionali degli ultimi sette giorni, tra Juventus e Verona.

NESSUNA RETROMARCIA? - Ad ogni modo - riferisce l'emittente satellitare - non risultano colpi di scena o ripensamenti circa il futuro dell'allenatore calabrese: c'è attesa per la firma, che dovrebbe arrivare comunque. L'accordo formale c'è, è siglato, definito. Ma dopo due k.o. di fila in Supercoppa e campionato il rinnovo non è una priorità, per questo si penserà prima a risolvere gli altri problemi.