Sky - Idea Spinazzola a zero, è nella lista di Conte e Manna! Piace anche il 2002 Dedic del Salisburgo

Antonio Conte vuole degli esterni, giocatori di gamba e tecnica, bravi a giocare anche dentro al campo. Nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna e del tecnico azzurro ci sono due nomi. Il primo è Amar Dedic, terzino destro classe 2002 del Salisburgo reduce da un’ottima stagione in Austria e seguito anche dall'Inter, che avrebbe preso in considerazione il suo nome in caso di addio di Denzel Dumfries.

L'altro è un’opportunità ovvero Leonardo Spinazzola. L’esterno è in scadenza con la Roma, non ha rinnovato con i giallorossi anche se c’erano i margini per la permanenza. Conte ha già allenato l'esterno nel corso della sua avventura in Nazionale e, quando andò all'Inter, voleva portarlo in nerazzurro. Il Napoli sta accarezzando questa idea, ci sono stati dei primi contatti e si sta valutando se affondare il colpo. Per Spinazzola ci sono da segnalare anche interessamenti dall'estero, ma il Napoli è sicuramente in lizza. A riferirlo è Sky Sport.