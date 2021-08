Sky - Insigne vuole restare al Napoli: senza offerte che soddisfino ADL farà un anno in scadenza

Lorenzo Insigne vuole restare al Napoli. E' questa la sua volontà, secondo quanto filtra dal suo entourage. A riferirlo è Sky Sport. Ma la questione legata al rinnovo di contratto resta aperta, è un tema caldo. Il club azzurro deve fare qualche sacrificio e di incedibili non ce ne sono, capitano compreso. L'Inter c'è, così come l'Everton e altri club esteri.

SCENARI - Aurelio De Laurentiis ha fissato un prezzo: 30 milioni trattabili. E la formula per l'addio può essere trovata sicuramente. Ma l'idea di lasciare la squadra del suo cuore, quella in cui è cresciuto e a cui è più legato, scalda poco il cuore di Lorenzo. Se non costretto dal mercato ad andare via, potrebbe farlo il prossimo anno a parametro zero, alla naturale scadenza del contratto.