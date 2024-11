Sky - Lukaku si è allenato regolarmente: sarà titolare con la Roma

Oggi alle 20:30

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime dal centro sportivo del Napoli: "Oggi a Castel Volturno c’era Romelu Lukaku, così come da tabella, una sola partita col Belgio. Si era sollevata quella questione relativa a quel ginocchio cronicamente infiammato, ma oggi si è allenato regolarmente e sarà in campo con la Roma.

Pian piano si riaggregheranno tutti gli altri, toccherà a Lobotka, che sarà in campo con la Roma dal 1’, completamente recuperato. Fino ad Olivera, che arriverà qui soltanto nella giornata di venerdì, e quindi la candidatura dell’ex giallorosso Spinazzola per la sfida con la Roma è da tenere fortemente in considerazione”.