Sky - Milik, con la Roma non si chiude ancora per un braccio di ferro con ADL: balla 1mln tra le parti

C'è ancora un ostacolo da superare prima della fumata bianca per Arek Milik alla Roma. Ne parla sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio: "Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, il calciatore deve risolvere con il Napoli alcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi: circa un milione di euro balla tra le parti. Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che - inevitabilmente - è finita in stand by. Bloccatasi - per il momento - la trattativa tra la Roma e Milik, anche l'operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, vogliono essere certi di aver trovato il giusto sostituto".